Adolescente é apreendido com 29 pedras de crack em Volta Redonda

Uma ação do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (dia 24), no bairro Coqueiros.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado pelo serviço, composto por policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e agentes da Semop.

A equipe passava pela Rua F, quando observou um adolescente saindo de uma viela. Ao notar a aproximação da viatura, o jovem demonstrou nervosismo, despertando a atenção dos agentes.

Durante a abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram 29 pedras de crack escondidas no bolso do adolescente. Segundo as informações apuradas pelos policiais, cada unidade da droga seria comercializada por R$ 50.

O adolescente não informou a procedência do entorpecente encontrado com ele. Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para os procedimentos cabíveis, onde acabou apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A ocorrência reforça o trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e a Polícia Militar por meio do Proeis, ampliando a presença das forças de segurança nos bairros, otimizando recursos e contribuindo para o enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade em Volta Redonda.

Foto: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR