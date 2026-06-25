Obras da Rio-Santos serão debatidas em audiências públicas em Mangaratiba e Angra dos Reis

Moradores de Mangaratiba e Angra dos Reis têm um compromisso importante na próxima semana. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizará duas audiências públicas para apresentar os estudos ambientais do projeto de duplicação da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), ouvir a população e receber contribuições sobre o empreendimento.

A primeira audiência pública acontece na segunda-feira, 30 de junho, às 19h, no Centro de Convenções Condado, Aldeia dos Reis, localizado na Rodovia Rio-Santos (BR-101), km 428, em Sahy, Mangaratiba (RJ).

Já a segunda audiência será realizada na terça-feira, 1º de julho, também às 19h, no Instituto de Educação Médica – Faculdade Estácio, situado na Avenida dos Trabalhadores, 179, em Jacuecanga, Angra dos Reis (RJ). As audiências serão destinadas exclusivamente à discussão dos estudos ambientais e do projeto em análise, não sendo debatidos temas que não tenham relação com o objeto das reuniões.

Os encontros fazem parte do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama e representam uma oportunidade para que moradores, lideranças locais, entidades e demais interessados conheçam os detalhes do projeto, esclareçam dúvidas e contribuam com sugestões e manifestações.

Para ampliar a participação popular, as audiências também serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do Ibama no YouTube.

Transporte gratuito

Os interessados em participar presencialmente contarão com transporte gratuito até os locais das audiências.

Para a audiência de Mangaratiba (30 de junho), o ônibus partirá às 17h30 do ponto de ônibus próximo ao trevo de acesso a Garatucaia, no km 456+400 da BR-101, pista norte, sentido Rio de Janeiro.

Para a audiência de Angra dos Reis (1º de julho), a saída será às 17h da praia de Mambucaba, no ponto de ônibus localizado no km 532+100 da BR-101, pista norte, sentido Rio de Janeiro, em frente ao 33º Batalhão da Polícia Militar.

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o diálogo sobre o projeto e contribuir para o processo de avaliação ambiental da futura duplicação da Rio-Santos.

Foto: Divulgação