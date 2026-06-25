Moradora de Três Rios é alvo da PF em investigação sobre importação de produto químico controlado

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (dia 25) Operação Falsa Pureza com o objetivo de reprimir a importação irregular de produtos químicos controlados destinados ao tráfico de drogas.

Na ação de hoje, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumprem um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, localizada no município de Três Rios/RJ.

As investigações tiveram início neste ano, após a apreensão de uma encomenda contendo cerca de 2 kg de tetracaína, enviada da China para o Brasil e com destino ao município de Três Rios/RJ.

A partir da apreensão da substância, a Polícia Federal foi acionada e deu início às apurações, coordenadas pelo Posto Avançado da PF em Petrópolis, unidade subordinada à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG).

Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica criminal, com o objetivo de reunir elementos de prova que auxiliem no aprofundamento das apurações.

A investigada poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e importação irregular de produto químico controlado, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.