17.8 C
V Redonda
quinta-feira, junho 25, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Polícia Moradora de Três Rios é alvo da PF em investigação sobre importação...

Moradora de Três Rios é alvo da PF em investigação sobre importação de produto químico controlado

Por
FOLHA DO ACO
-
A Polícia Federal prende o banqueiro Eduardo Plass em nova etapa da Operação Hashtag, desbodramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (dia 25) Operação Falsa Pureza com o objetivo de reprimir a importação irregular de produtos químicos controlados destinados ao tráfico de drogas.

Na ação de hoje, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumprem um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, localizada no município de Três Rios/RJ.

As investigações tiveram início neste ano, após a apreensão de uma encomenda contendo cerca de 2 kg de tetracaína, enviada da China para o Brasil e com destino ao município de Três Rios/RJ.

A partir da apreensão da substância, a Polícia Federal foi acionada e deu início às apurações, coordenadas pelo Posto Avançado da PF em Petrópolis, unidade subordinada à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG).

Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica criminal, com o objetivo de reunir elementos de prova que auxiliem no aprofundamento das apurações.

A investigada poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas e importação irregular de produto químico controlado, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no curso das investigações.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.