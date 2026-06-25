PRF recupera caminhonete furtada na Dutra e prende motorista em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde de quarta-feira (dia 24), uma caminhonete com registro de furto que circulava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a equipe foi acionada pela Central da corporação após receber a informação de que um veículo utilitário, furtado no dia anterior (dia 23) na cidade de Serra, no Espírito Santo, seguia em direção ao estado de São Paulo.

Durante as buscas na região, os policiais localizaram o veículo, um modelo Iveco Daily, estacionado no pátio de um estabelecimento comercial às margens do km 290 da Dutra. No local, dois homens que ocupavam o automóvel foram abordados.

Segundo a PRF, o motorista identificado durante a abordagem era apontado como autor do furto no Registro de Ocorrência. Questionado pelos agentes, ele afirmou que prestava serviços para uma empresa e alegou não ter conhecimento de que o veículo possuía restrição por furto.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Barra Mansa. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de furto, enquanto o veículo permaneceu apreendido para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

Foto: Divulgação/PRF