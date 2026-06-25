Neto anuncia expediente reduzido na segunda-feira e pagamento dos servidores

O prefeito Neto (PP) anunciou, na manhã desta quinta-feira (dia 25), que os servidores municipais serão liberados do expediente às 11h da próxima segunda-feira (dia 29), em razão do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. A medida não se aplica aos serviços essenciais, que funcionarão normalmente.

Na mesma data, a Prefeitura também efetuará o pagamento dos salários referentes ao mês de junho para os servidores municipais.

Decreto do governo estadual

No estado, o governador em exercício, Ricardo Couto, decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais no dia 29 de junho, mantendo o funcionamento regular das unidades responsáveis pela prestação de serviços públicos essenciais à população.

O jogo

O Brasil avançou para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo C após vencer a Escócia. A Seleção de Carlo Ancelotti agora espera a definição do segundo colocado do Grupo F, que sairá dos jogos entre Tunísia e Holanda e Japão e Suécia. O duelo das oitavas será na segunda-feira (dia 29), às 14h, em Houston, com transmissão da TV Globo, sportv, ge.globo e getv.