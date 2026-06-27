Hospital do Retiro recebe novo equipamento de endoscopia e colonoscopia com emenda do deputado Jari

O Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), conhecido como Hospital do Retiro, em Volta Redonda, recebeu nesta sexta-feira, dia 26, um moderno sistema de vídeo-endoscopia e colonoscopia. O equipamento foi adquirido por meio de uma emenda impositiva do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), no valor de R$ 700 mil.

O parlamentar fez questão de acompanhar a entrega do novo aparelho na unidade de saúde.

“Esse vídeo-endoscópio, de alta definição, vai ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde e garantir mais precisão nos diagnósticos. Com esse novo aparelho, vamos dobrar o número de exames realizados no Hospital do Retiro”, afirmou Jari.

O deputado destacou a importância do diagnóstico precoce no tratamento de doenças.

“A endoscopia e a colonoscopia são exames indispensáveis para detectar enfermidades ainda no início, o que faz toda a diferença no tratamento. Com certeza, essa tecnologia de ponta vai garantir mais qualidade de vida para a população”, reforçou o deputado.

Tecnologia de ponta

O novo sistema de vídeo-endoscopia do Hospital do Retiro conta com microcâmeras de alta definição para examinar o interior do corpo humano. O equipamento é considerado fundamental para o diagnóstico precoce de doenças do aparelho digestivo, como gastrite, úlceras e câncer. Além de ampliar a precisão dos exames, a tecnologia possibilita procedimentos menos invasivos e mais seguros.

“É muito bom poder contribuir para que essa tecnologia de ponta esteja ao alcance da população, de forma gratuita, pelo SUS”, acrescentou Jari.

Mais recursos para a Saúde

O deputado Jari também destinou R$ 100 mil ao Conselho Municipal de Saúde para a compra de um veículo próprio para o órgão.

O objetivo é facilitar os deslocamentos, fortalecendo a fiscalização dos serviços de saúde em Volta Redonda.

Além disso, o parlamentar é autor de uma emenda impositiva de R$ 815,5 mil destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O recurso foi utilizado na aquisição de equipamentos para as 21 ambulâncias que atendem toda a região.