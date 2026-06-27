PRF apreende iPhones, medicamentos ilegais e anabolizantes na Dutra, em Porto Real

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de eletrônicos de última geração, perfumes e medicamentos de importação proibida na manhã da última sexta-feira (dia 26), durante uma fiscalização no km 298 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Porto Real. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Real.

Segundo a PRF, a equipe abordou um veículo Hyundai HB20, com placas de Curitiba (PR), que seguia no sentido Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, o motorista, de 47 anos, informou que é proprietário de um comércio de eletrônicos na capital fluminense e que havia viajado ao Paraguai para adquirir as mercadorias. O passageiro, também de 47 anos, afirmou aos policiais que apenas pegou uma carona por meio de um aplicativo de viagens.

Diante da suspeita de descaminho e importação irregular, os agentes realizaram uma busca minuciosa nas bagagens e encontraram diversos produtos sem a documentação exigida.

Entre os eletrônicos e cosméticos apreendidos estavam um iPhone 17 Pro Max, um iPhone 15 Pro Max, um iPad, seis smartphones da marca POCO (modelos C71 e C85), cinco perfumes e um creme hidratante.

Também foram apreendidos medicamentos e substâncias de importação proibida, sendo cinco canetas de Retatrutide, três caixas de Dysport, dez ampolas de Lipostabil, uma caixa de Oxitoland, duas cartelas de Androlic, 48 ampolas de Lipoless 15, 392 ampolas de TG 15, sete ampolas de Tirzec 15 e dez ampolas de Enantato de Testosterona.

De acordo com a PRF, a ocorrência configura, em tese, os crimes de contrabando, descaminho e crime contra a saúde pública, em razão da entrada ilegal de substâncias terapêuticas e anabolizantes sem o devido registro nos órgãos reguladores brasileiros.

O veículo, todo o material apreendido e os dois ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Porto Real, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF