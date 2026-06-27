Suspeito é preso por tráfico de drogas após denúncia em Valença

Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira (dia 26), no bairro Água Fria, em Valença, após uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º BPM. A ocorrência teve início depois que policiais receberam uma denúncia informando que havia comercialização de entorpecentes em um imóvel na Rua Silvino Silva.

Segundo a Polícia Militar, a equipe montou uma observação no local e flagrou a movimentação de um suposto usuário de drogas, que deixou a região de motocicleta antes de ser abordado. Em seguida, os agentes abordaram o suspeito, que, de acordo com a corporação, admitiu ter vendido dois papelotes de droga ao motociclista e autorizou a entrada dos policiais na residência.

Durante as buscas, os policiais encontraram, dentro de uma meia guardada em uma cômoda, 23 porções de cocaína e quatro sacolés de maconha, além de um celular Samsung. Após perícia, o material foi identificado como 57 gramas de cocaína e 5 gramas de maconha.

Ainda conforme a PM, o homem assumiu ser o proprietário dos entorpecentes. Uma jovem de 19 anos também foi conduzida à delegacia após, segundo a polícia, dificultar o andamento da ocorrência. Ela foi autuada por desobediência, ouvida e liberada.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permaneceu preso na 91ª Delegacia de Polícia de Valença. Já a mulher responderá pelo crime de desobediência.

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