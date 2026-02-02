Voltaço vence o Maricá fora de casa

Nesta segunda-feira (dia 2), o Volta Redonda venceu o Maricá por 2 a 1, no Estádio João Saldanha, na Região dos Lagos. A partida foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

O Esquadrão de Aço começou o jogo garantindo vantagem. Aos 3 minutos, MV dá um chute certeiro e coloca a bola no ângulo do goleiro do Maricá. O Voltaço manteve o controle da partida durante o primeiro tempo.

Na reta final da primeira etapa, Ygor Catatau amplia o placar com um belo passe de Wellington Silva.

No retorno, o Voltaço permaneceu com posse e administrou a partida. Nos minutos finais, a equipe mandante diminui a vantagem com Victor Pereira.

O Esquadrão de Aço soma três pontos importantes fora de casa e fica próximo da classificação para as eliminatórias do Estadual.

Próximo compromisso:

O próximo jogo da equipe é contra o Madureira, no domingo (dia 8), às 17h, no Raulino de Oliveira.

Foto: Divulgação / Bruno Maia ( @brunomaiamattos )