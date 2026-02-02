Corpo de homem é encontrado em área de difícil acesso no Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (dia 2), na Rua Monteiro, no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a guarnição foi enviada ao local para verificar a informação de encontro de cadáver. Ao chegar, os agentes constataram a presença de um homem já sem vida, encontrado em posição de decúbito ventral (de bruços).

No local, também estava uma equipe de buscas, que auxiliou no isolamento da área. O perito criminal foi acionado e compareceu ao endereço, mas, segundo a PM, não foi possível realizar a perícia completa, já que o local é de difícil acesso. Diante das limitações, o perito realizou apenas o registro fotográfico da cena.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre as causas da morte. O caso foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação.

Foto: Reprodução/Redes Sociais