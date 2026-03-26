Juliano Fabro é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda FC informou oficialmente, nesta quinta-feira (dia 26), a contratação do meia Juliano Fabro para a sequência da temporada. Juliano Clasen Fabro, de 27 anos, atua no meio-campo e assinou contrato com o Volta Redonda para esta temporada. O atleta estava no Sergipe, onde teve boa participação, somando gols e assistências, sendo um dos destaques da equipe no Campeonato Sergipano, competição na qual foi eleito o craque.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Juliano também acumula passagens por clubes como o Resende, Grêmio Esportivo Brasil, Guarani-SC, Avaí FC e o São Joseense ao longo da carreira.

Com experiência em competições nacionais e estaduais, o meio-campista chega para agregar qualidade ao elenco do Voltaço na sequência dos desafios da temporada.

O meia falou sobre a chegada ao clube: “A torcida pode esperar muito profissionalismo e muita entrega dentro de campo. Estou muito feliz por estar aqui e pela oportunidade. Agradeço a Deus por me colocar neste lugar e espero desempenhar o meu melhor junto com meus companheiros para alcançarmos os objetivos do clube”.

Foto: Guilherme Dayan/CSS