Após seis meses de aulas, os participantes da primeira turma do curso de Escrita Criativa, promovido pelo Grêmio Barra-mansense de Letras, receberão os certificados de conclusão. Para marcar esse momento, será realizada uma solenidade na próxima quarta-feira (dia 23), às 19 horas, na sede do Grebal, no Centro de Barra Mansa.

No evento, aberto ao público, haverá uma Leitura Dramática dos dez contos criados pelos alunos, especialmente para formalizar essa etapa. Essa apresentação será realizada por atores da Cia Teatral Granada, “que darão vida às narrativas criadas pelos alunos”, segundo destaca o presidente do Grebal, Paulo Rangel.

“Com a implementação do curso de Escrita Criativa, o Grebal vem suprir uma carência no mundo literário, para novos autores, trazendo orientação durante todo o processo de criação”, explica o presidente. “Chega o momento dos participantes mostrarem o resultado das atividades aplicadas desde o início do curso, em maio deste ano”, complementa.

Aprovação dos participantes

Logo na primeira turma, o curso de Escrita Criativa já é um sucesso entre os participantes. Seja para quem começou a se interessar agora ou para aqueles que já escrevem há muito tempo.

A aluna Beatriz Kollenz, por exemplo, relata que sentia falta de um apoio para direcionar as ideias. “Achei o curso muito interessante. Assim como eu, muitas pessoas que gostam de escrever, não têm nenhuma direção ou alguém para discutir e conversar sobre os textos”.

Essa avaliação é semelhante entre os participantes que ao longo dos meses sentiram a diferença evolutiva na construção dos textos. “O curso de Escrita Criativa é muito bom. Tanto para pessoas que já escrevem, quanto para quem está começando agora, porque ajuda a organizar as ideias, colocar tudo no papel e aprimorar a criatividade e o raciocínio”, detalha Bárbara Radanovic.

Quem quiser fazer o curso de Escrita Criativa promovido pelo Grebal, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp (24) 99912-1975 e registrar o interesse para quando iniciar a próxima turma. E muito mais que aprender a escrever de uma forma mais interessante, os alunos saem da zona de conforto, como analisa Rita Rangel.

“Às vezes, a pessoa pensa em fazer o curso de Escrita Criativa pelo gosto de ler ou escrever poesias. Mas o curso vai além de escrever, pois é uma imersão na escrita, com todo um envolvimento prático e criativo. Essa experiência que você adquire faz com que você se desafie a superar os seus limites, aprofundando o autoconhecimento e aumentando a capacidade de escrita”, incentiva.

Relação dos Contos e Alunos/Autores

Sombras Do Passado – Rogério de Faria

Um Segredo De Nós Dois – Bárbara Radanovic

Lembranças Do Passado – Mirian Bergone Faria

Sonhos Em Uma Noite de Verão – Abrahão Lincoln G. Machado

Folhas De Outono – Ceminha Guedes

Ação De Santo Antônio – Mônica Oliveira

Nunca Foi Paranoia, Sempre Foi Intuição – Leila Laffitte

Por Favor Não Me Esqueça – Beatriz Kollenz

Minha Querida Anya – Aurélio Arantes Silveira

Amor Eterno – Rita Rangel

Atores da Cia Teatral Granada

Indieslay Meneguiti

João Pedro Barros

Alanis Freitas

Paulo Rangel

Serviço

Conclusão da primeira turma do curso de Escrita Criativa do Grebal

Data: 23/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro de Bolso Paulo Rangel – Sede do Grebal (Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 45, Centro – Barra Mansa)

Entrada: Doação de 1 litro de leite

Foto: divulgação