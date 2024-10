Um acidente ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (23) causou um grande congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato aconteceu na altura do km 285 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 17h, o condutor de um Peugeot 2008 perdeu o controle do veículo, saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou.

Equipes de resgate da CCR foram acionadas e socorreram o motorista e uma passageira, que foram levados com ferimentos para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde de ambos não foi divulgado.



O acidente causou a interdição da pista, gerando um congestionamento de 10 quilômetros na região.

Foto: Divulgação/PRF