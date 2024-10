O Volta Redonda oficializou, nesta terça-feira (dia 22), o desligamento de quatro atletas do elenco campeão da campeonato Brasileiro da Série C. O lateral-direito Murillo, o zagueiro Léo Rigo, o volante Charles Raphael e o atacante Kesley não fazem mais parte do Esquadrão de Aço.

Com o fim da temporada se aproximando e a Copa Rio como única competição em disputa, o clube decidiu encerrar o contrato desses jogadores. Em comunicado, o Voltaço agradeceu pelos serviços prestados, destacando a contribuição dos atletas para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.