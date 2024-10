Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite de quarta-feira (dia 30), quatro macacos-pregos transportados em um carro a caminho do Rio de Janeiro, onde seriam comercializados. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pela equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF. Na ocasião, os policiais interceptram um Fiat Siena na Rodovia Presidente Dutra, na Unidade Operacional de Caiçara. No veículo, estavam o motorista, de 30 anos, e o passageiro, de 28 anos.

Durante a vistoria, os agentes encontraram uma caixa de transporte de animais no banco traseiro, contendo um macaco-prego adulto, e, no porta-malas, mais três filhotes da mesma espécie.

Ao serem questionados, os ocupantes do veículo confessaram que haviam adquirido os animais silvestres com a intenção de revendê-los. Segundo os detidos, os três filhotes foram comprados por R$ 2.500 e o macaco-prego adulto por R$ 1 mil, e planejavam vendê-los por R$ 5 mil cada um na capital.

Os homens foram enquadrados no Artigo 29 da Lei 9605/98, que proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre, com previsão de detenção de seis meses a um ano, além de multa. Dado o caráter de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela PRF, com os suspeitos se comprometendo a comparecer ao juizado quando intimados. Após assinarem o compromisso, foram liberados para responderem ao processo em liberdade.

Os animais apreendidos foram encaminhados à Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR), que prestou apoio à PRF durante a ocorrência. Um veterinário da AMAR recebeu os quatro macacos-prego, do gênero Sapajus, para os devidos cuidados e avaliação. Após o tratamento, os animais serão reintroduzidos ao seu habitat natural.

Foto: Divulgação/PRF