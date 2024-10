A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, por meio da Guarda Municipal, comunica que o trânsito da Via Sérgio Braga, na altura do viaduto do bairro Barbará, funcionará em ‘pare e siga’ na manhã desta quarta-feira (dia 16). A retenção se faz necessária para que as equipes realizem o trabalho de lavagem do asfalto no local. A GM pede a colaboração dos condutores e informa que este serviço será feito o mais breve possível, a fim de não atrasar o ir e vir dos motoristas.

Foto: Arquivo PMBM