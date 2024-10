Durante a tarde desta quarta-feira (dia 30), o prefeito eleito de Barra Mansa, Furlani, participou da Reunião do Conselho Regional Sul Fluminense, que aconteceu na Firjan SENAI, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. Também estiveram presentes os prefeitos eleitos/reeleitos de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto; de Resende, Tande Vieira; de Itatiaia, Kaio Márcio Paiva; de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti; de Barra do Piraí, Katia Miki; e de Piraí, Luiz Fernando de Souza, o Pezão.

O principal objetivo do encontro foi entregar aos políticos eleitos as ‘Propostas Firjan para um Brasil 4.0’, uma agenda lançada pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) em 2022, contendo as prioridades do empresariado fluminense para promover o crescimento econômico no Brasil e no Rio de Janeiro. A iniciativa surgiu com a proposta de traçar propostas nas esferas federal e estadual para que a indústria continue avançando e contribuindo com o crescimento econômico do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a 4ª Revolução Industrial.

O presidente da Regional Sul Fluminense da Firjan, Henrique Nora Jr., destacou a importância da reunião desta quarta-feira. “Encontros como este permitem que abordemos as políticas industriais que visam fomentar a competitividade das empresas, a escolha de setores estratégicos e como impulsioná-los, garantindo um ambiente de negócios adequado, com boa infraestrutura, mão de obra qualificada e um estado cada vez mais eficiente”, afirmou.

Em seu discurso, Furlani, falou da expectativa de parceria com a Firjan para o desenvolvimento de projetos em Barra Mansa. “Nós pretendemos criar o projeto social de integração através do esporte e queremos contar com o apoio da Firjan nessa pauta, assim como esperamos também na área do desenvolvimento econômico, através do nosso Parque Industrial, que vamos colocar em funcionamento a partir do ano de 2025”, declarou.

Furlani foi acompanhado pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, e o futuro secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho.