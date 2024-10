O deputado estadual e prefeito eleito de Resende com 64,02 % dos votos, Tande Vieira, reforçou que pretende estimular e potencializar o turismo na cidade. Resende conta com belezas naturais e grandes atrativos turísticos, como Visconde de Mauá e Serrinha do Alambari.

“Nós já somos o segundo maior polo atrativo de turistas aqui do Estado do Rio de Janeiro, e vamos trabalhar muito para impulsionar isso. A nossa região de Visconde de Mauá tem uma beleza natural muito rica, Pico das Agulhas Negras, Penedo, que é em Itatiaia, nossa cidade-irmã. E agora temos as obras de melhorias do aeroporto de Resende, que vai operar com capacidade ampliada, voltando a receber também os voos comerciais e noturnos”, disse Tande Vieira.

As obras do aeroporto da cidade atingem diretamente o desenvolvimento e crescimento não só de Resende, mas de toda a região, o que vai possibilitar um alcance maior em diversos segmentos, principalmente no turismo e na economia.