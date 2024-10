O Volta Redonda Futebol Clube definiu a mudança no escudo, aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, com a inclusão da segunda estrela dourada. Cada estrela representa uma conquista nacional do clube, referente aos títulos da Série D do Campeonato Brasileiro de 2016 e da Série C de 2024.



O Volta Redonda consagrou-se campeão da Série C do Campeonato Brasileiro no último dia 19, ao vencer o Athletic por 2×0 na Arena Sicredi, em São João del Rei. Com a vitória, o Esquadrão de Aço garantiu o título inédito na história do clube, confirmando o bom momento da equipe sob o comando do técnico Rogério Corrêa.



Aliás, na terça-feira (dia 29), o Volta Redonda anunciou a renovação de contrato com Corrêa. O treinador renovou seu vínculo com o clube até dezembro de 2025.

O título da Série C marca uma nova fase para o Volta Redonda, que agora se prepara para encarar novos desafios nas competições nacionais, reforçando o orgulho da torcida e o nome do clube no cenário do futebol brasileiro.