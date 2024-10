O volante Bruno Barra, ídolo do Volta Redonda, acertou nesta quinta-feira (dia 31) a renovação de contrato até dezembro de 2026. Cria das categorias de base do Voltaço, Barra subiu para o profissional em 2006. De lá para cá, disputou 390 partidas, tornando-se o atleta com mais jogos pelo clube.

Em 2025, ele vai para a sua nona temporada seguida no Esquadrão de Aço. Capitão da equipe, o camisa 5 já conquistou a Copa Rio em 2007 e 2022, a Taça Rio em 2016, a A2 do Campeonato Carioca em 2022 e a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano.

O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, falou sobre a importância do atleta Bruno Barra pra o elenco tricolor.

“O Bruno Barra é um símbolo do Volta Redonda. É uma grande referência, dentro e fora das quatro linhas. Um atleta que está sempre motivando seus companheiros. É um ídolo, jogador com mais partidas no clube. E por tudo o que viveu com a gente, sempre acreditando independente do momento, mereceu vivenciar a conquista da Série C e pode ter certeza que ganhamos muito com a permanência dele”, afirmou.

Além de Bruno Barra, o Voltaço já renovou com o treinador Rogério Corrêa para a próxima temporada.