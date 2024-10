O comandante fica! O Volta Redonda anuncia, nesta terça-feira (dia 29), a renovação de contrato do técnico Rogério Corrêa. O treinador, que liderou o time no título da Série C do Campeonato Brasileiro e na conquista do acesso para a Série B, renovou o seu vínculo com o clube até dezembro de 2025.

No Voltaço desde 2022 – com uma rápida saída no final de 2023, Rogério Corrêa retornou ao Esquadrão de Aço em fevereiro deste ano. O comandante completou 122 jogos, com 61 vitórias, tornando-se o terceiro treinador com mais partidas na história do clube.

“Foi um ano especial, ainda mais depois de dois anos brigando pelo acesso até o último jogo. E agora conseguimos fazer uma fase final muito sólida, conseguindo o tão sonhado acesso e, pra premiar ainda mais todo o trabalho, um título nacional de Campeão Brasileiro, que vai ficar na história tanto do clube, quanto de cada um que participou desse momento”, falou o treinador sobre a temporada, projetando 2025:

“É importante fazer um bom planejamento, iniciando com a renovação de contrato de alguns jogadores. É importante demais manter uma base, porque são jogadores vencedores, que já possuem um DNA do clube. E fazer contratações pontuais, com jogadores que queiram agregar ao Voltaço, que venham com pensamento de vencer, de união e de grupo”, finalizou.

No Volta Redonda, Rogério conquistou dois acessos e três títulos. Em sua primeira passagem, levou o time de volta à elite do Campeonato Carioca conquistando a Série A2 e a Copa Rio em 2022. O Voltaço ainda teve o quinto melhor ataque do Brasil, com 103 gols em 61 jogos no ano.

Em 2023, liderou o Esquadrão de Aço até a semifinal do Campeonato Carioca, desbancando o Botafogo. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado na terceira fase pelo Bahia e na Série C bateu na trave no quadrangular final de acesso.

Na atual temporada, retornou ao comando da equipe em fevereiro, prometendo uma reformulação no elenco e o acesso para a Série B do Brasileirão. Classificado em quinto lugar na primeira fase da competição nacional, com 10 vitórias em 19 jogos, fez um quadrangular invicto com três vitórias e três empates, garantindo o primeiro lugar do Grupo A e o acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. Na final, duas vitórias sobre o Athletic-MG, coroando o trabalho com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O vice-presidente Flávio Horta Jr. comemorou a continuidade do treinador, que ficou bastante valorizado no mercado, e destacou o quanto isso ajuda no planejamento para a próxima temporada.

“Agradeço ao Rogério por continuar acreditando no projeto do Volta Redonda. É um profissional cada vez mais valorizado no mercado e que abriu mão de outras propostas para seguir no comando do clube. É muito importante ter conseguido definir essa permanência de forma rápida, pois facilita na montagem do próximo ano. Já temos algumas renovações adiantadas, alguns atletas mapeados no mercado junto com a comissão técnica e agora vamos tentar finalizar o quanto antes essas operações”, afirmou.

Ao lado de Rogério Corrêa, permanece o auxiliar técnico Diogo Siston para a temporada 2025.

Foto: Divulgação