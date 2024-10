A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) de Volta Redonda esclarece que são falsos alguns e-mails que estão sendo enviados a contribuintes, em nome da secretaria, com o intuito de cobrar possíveis irregularidades em alvarás de funcionamento. Alguns citam setores como “Departamento de Licenciamento de Obras”, que não é responsável pela fiscalização de alvarás no município, além de nomes de profissionais que não fazem parte da equipe da SMF.

A Secretaria de Fazenda de Volta Redonda acrescenta ainda que qualquer irregularidade apresentada por empresas do município é comunicada por meio de notificações e intimações, com a devida identificação do agente fiscal da SMF.

Em caso de dúvidas, a secretaria informa que a pessoa pode entrar em contato pelo telefone da Prefeitura (3511-3333) ou pela Central de Atendimento Único (CAU) – número 156. A SMF também orienta que, em caso de tentativas de golpe, que os estabelecimentos entrem em contato com a Polícia Civil.