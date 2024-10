A castração é um ato de responsabilidade e de amor! Atenta à causa animal, a Prefeitura de Volta Redonda informa que ainda há vagas para castração gratuita de cães e gatos até 25 quilos no castramóvel da Fundação André Arcoverde, fruto de uma parceria do governo municipal com a instituição. Os animais devem ter entre seis meses e sete anos de idade, não importando a raça.

Os tutores interessados devem fazer a inscrição do seu pet presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro, ou na praça principal do Santo Agostinho, próximo ao ginásio do bairro. Não é necessário levar o animal no momento do cadastramento.

O agendamento também pode ser feito pelo telefone (24) 99233-4480, também das 8h às 17h de segunda a sexta. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, das 900 vagas disponibilizadas em uma parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde, somente 270 foram preenchidas até o momento.

“Ainda temos mais de 600 vagas para castração. Por isso, estamos intensificando a comunicação para que chegue à população que tenha um animal de estimação e queira castrá-lo. É importante destacar que cães e gatos de todas as raças podem passar pelo procedimento. Eles são avaliados clinicamente pelo médico veterinário e fazem exame de sangue (hemograma) antes da cirurgia. Estando tudo dentro da normalidade, o pet é encaminhado para a castração”, esclareceu a coordenadora.

As cirurgias começam na próxima segunda-feira, dia 4, e seguem até 22 de novembro no castramóvel da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, que está percorrendo a região realizando mutirões de castração.

“A média de atendimentos diários é estimada em 60 animais, independente da raça ou sexo. O serviço do Castramóvel Volta Redonda continua na cidade, mas atualmente passa por um período de planejamento das futuras ações nos bairros pré-estabelecidos. Com essa parceria da fundação vamos dar seguimento as ações de saúde e bem-estar animal”, disse Janaína Soledad.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.