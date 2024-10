Alcoólicos Anônimos (A.A.), uma irmandade reconhecida mundialmente por sua eficácia no tratamento do alcoolismo, convida todos os profissionais que lidam direta ou indiretamente com a doença do alcoolismo a participar de um Seminário especial. O evento será realizado no dia 6 de novembro, das 13h às 17h30, no Auditório II da UGB, localizado na Rua Geraldo Di Biase, 81, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O seminário tem como objetivos principais: fornecer uma visão clara e completa de A.A. e seu programa de recuperação; estreitar relações entre diferentes classes de profissionais e a irmandade; promover a cooperação para que os profissionais possam atuar como ponte entre A.A. e os alcoólicos em recuperação; convidar profissionais a participarem como palestrantes em reuniões e eventos dos Grupos de A.A.

A ocasião contará com a presença de renomados palestrantes, que abordarão temas relevantes, como:

Alcoolismo nas Escolas – Como Lidar? com a Professora Mônica Bedê, Especialista em Educação.

Alcoolismo: Causas, Consequências e Tratamento com a Dra. Sueli Pinto, Coordenadora da Divisão de Saúde Mental.

Este é um momento único para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o alcoolismo e as estratégias de recuperação propostas por A.A. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (24) 99881-9832 / 3342-0778 ou pelo e-mail [email protected].