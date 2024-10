Uma operação de fiscalização no km 305 da Rodovia Presidente Dutra, realizada na madrugada desta quarta-feira (dia 30), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na autuação de dois veículos de carga por excesso de peso e tentativa de evasão de pesagem obrigatória. Os veículos, oriundos dos estados do Espírito Santo e Santa Catarina, transportavam chapas de granito, telhas e materiais para estruturas de telhados com destino ao Paraná e Espírito Santo.

Durante a inspeção, os policiais constataram que ambos os veículos transportavam cerca de 15 toneladas além do limite permitido pela legislação. Em um dos caminhões, o excesso de carga foi particularmente alarmante, com aproximadamente 10 toneladas a mais do que o permitido, potencializando riscos ao trânsito e à estrutura da rodovia.

A operação também flagrou outros 30 veículos de carga tentando evadir a pesagem obrigatória na balança da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atitude que pode comprometer a segurança viária e agravar os danos ao pavimento da estrada.

A PRF reforça que o transporte de cargas acima do peso permitido aumenta os riscos de acidentes graves, principalmente para veículos de menor porte, e acelera o desgaste das rodovias, gerando altos custos de manutenção e aumentando o risco de acidentes fatais. “O transporte rodoviário de cargas movimenta não só a economia do estado do Rio de Janeiro como parte da economia de todo o país. Todavia, quando realizado acima dos limites de peso permitido, para cada tipo de veículo, e em desrespeito às normas de trânsito, causa problemas ao tráfego nas rodovias e coloca em risco a segurança de todos, principalmente dos veículos de menor porte”, explica a PRF, em nota.

Segundo a PRF, o excesso de peso provoca danos ao pavimento das rodovias, que podem ocasionar acidentes de trânsito de natureza grave com vítimas mortas. “Assim, é importante que as empresas de transporte, bem como os condutores de veículos de carga, conheçam bem as normas vigentes, condições de trânsito e tráfego por onde transitam, além dos limites técnicos e características dos veículos, estabelecidos pelos fabricantes de veículos de carga”, destacou a PRF.

Além das sanções administrativas aplicadas durante a operação, o caso será encaminhado às autoridades judiciárias para a devida apuração e adoção de medidas cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF