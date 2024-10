Na manhã desta terça-feira (dia 29), a Rodovia Presidente Dutra foi novamente cenário de transtornos para quem seguia em direção ao Rio de Janeiro. O trânsito, que já enfrentava os reflexos de um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão carregado de frangos na segunda-feira (dia 28), ficou ainda mais complicado quando, por volta das 5h, uma carreta vermelha colidiu no km 244, na altura de Piraí, causando um engavetamento com outros quatro veículos e resultando em mais congestionamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu quando o motorista da carreta vermelha encontrou o fim da fila de veículos e, ao tentar desviar para o acostamento, colidiu com a traseira de outra carreta e a lateral de uma van. A sequência de colisões continuou, envolvendo ainda uma terceira carreta e um guincho, que tentou se desviar mas acabou batendo na traseira de um dos veículos. O impacto deixou dois feridos: o motorista da carreta vermelha e o do guincho, que precisou ser retirado das ferragens pelas equipes de resgate da CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros (CBMERJ). Ambos foram encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Por volta das 13h, o site da concessionária CCR RioSP ainda alertava para uma retenção de 6 km no trecho entre o km 237 e o km 231, na pista expressa sentido Rio de Janeiro, apesar de as faixas já estarem liberadas na altura de Piraí.

Foto: Divulgação/PRF