Uma colisão envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (dia 29), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 308, em frente à balança de pesagem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida não teve vítimas e não apresentou gravidade significativa.

A PRF orientou que os envolvidos no acidente preencham o Documento de Acidente de Trânsito (DAT) de forma online, facilitando o registro e agilizando o atendimento para incidentes sem gravidade.

Foto: Divulgação/PRF