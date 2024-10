Dois ferros-velhos irregulares foram interditados, na manhã desta quarta-feira (dia 30), em Volta Redonda, durante mais uma etapa da Operação Desmonte, realizada pela força-tarefa do Governo do Estado que combate o comércio ilegal de sucatas e peças de automóveis. Os dois ferros-velhos, localizados nos bairros de Santo Agostinho e Belmonte, não possuíam licença de funcionamento junto ao Detran.RJ e não apresentaram notas fiscais do material comercializado. Ambos também foram autuados por crime ambiental, uma vez que lançavam óleo de motor diretamente ao solo.

A operação foi desencadeada após denúncias recebidas pelo Detran.RJ de que um dos ferros-velhos funcionava a céu aberto, às margens da Rodovia Lúcio Meira, 536, em Santo Agostinho, e que havia diversas carcaças de automóveis aglomeradas sem qualquer proteção.

Ao vistoriar o ferro-velho, agentes da Operação Desmonte encontraram carcaças empilhadas em meio a um matagal, com derramamento de óleo de motor no solo. Uma van com restrição judicial, carregada de lanternas e faróis, foi encontrada pelas equipes no terreno. Também foi localizada no matagal a placa de um Volkswagen Santana furtado em Volta Redonda em 2020. O estabelecimento foi interditado e o material, apreendido e levado para empresas de sucata credenciadas pelo Detran.RJ.

Na outra unidade, na Rua Almirante Adalberto de Barros Neves, no bairro Belmonte, agentes da força-tarefa encontraram peças sem notas fiscais, e verificaram que o estabelecimento não tinha credenciamento junto ao Detran.RJ. Os agentes estão checando a procedência de peças de automóveis encontradas num galpão. O estabelecimento foi fechado, e o proprietário foi orientado a procurar o Detran.RJ para credenciamento.

Desde o início da Operação Desmonte, em agosto de 2023, 77 ferros-velhos irregulares já foram interditados, em 37 ações. Participam da força-tarefa, coordenada pelo Detran.RJ, equipes das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Estado de Fazenda.

Foto: Divulgação