A Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda comunicou que o bispo diocesano Dom Luiz Henrique da Silva Brito, de 57 anos, será internado nesta quarta-feira (dia 30) em um hospital no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (dia 31), Dom Luiz Henrique será submetido a uma colectomia, procedimento cirúrgico que envolve a remoção de parte do cólon.

O comunicado oficial foi assinado pelo chanceler da Cúria, Pe. Daniel Cezar de Faria, e convoca toda a comunidade diocesana a se unir em orações pelo bom êxito da operação e pela recuperação do bispo. “Conclamamos todos os diocesanos a se unirem em orações pelo bom êxito da operação, bem como pela recuperação e saúde de nosso bispo”, diz a nota.

Dom Luiz Henrique lidera a Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda desde 2019, sendo conhecido por seu trabalho pastoral próximo aos fiéis e por seu empenho em causas sociais na região.

Foto: Reprodução