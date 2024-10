O Volta Redonda consagrou-se campeão da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletic por 2×0 na Arena Sicredi, em São João del Rei. Com a vitória obtida neste sábado (dia 19), o Esquadrão de Aço garantiu o título inédito na história do clube, confirmando o bom momento da equipe sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

Após ter vencido o primeiro confronto da final por 1×0 no estádio Raulino de Oliveira, o Voltaço chegou à partida decisiva com a vantagem do empate, mas não deixou dúvidas sobre sua superioridade ao dominar o jogo e balançar as redes duas vezes, garantindo a vitória e a taça.

A preparação para a decisão foi intensificada na quinta-feira (dia 17), com o último treino realizado no Raulino de Oliveira. O técnico Rogério Corrêa comandou um treino tático, ajustando os detalhes para o confronto. O time viajou no mesmo dia para São João del Rei.

Mesmo com desfalques importantes como Wellington Silva (suspenso), Karl, Matheus Lucas e Fabrício (no departamento médico), o Voltaço se manteve firme e alcançou a vitória com uma atuação de destaque, culminando na conquista do título.

Para os torcedores que não puderam comparecer à Arena Sicredi, o Shopping Park Sul, em Volta Redonda, promoveu o Fanfestaço Fora de Casa, um evento que reuniu os apaixonados pelo Voltaço com direito a telão, DJ, foodtrucks e cervejarias. A festa começou às 16h e foi marcada pela euforia da torcida que comemorou junto a conquista histórica do clube.

O título da Série C marca uma nova fase para o Volta Redonda, que agora se prepara para encarar novos desafios nas competições nacionais, reforçando o orgulho da torcida e o nome do clube no cenário do futebol brasileiro.

Foto: Raphael Torres / VRFC