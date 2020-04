Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 90 trouxinhas de maconha com inscrições de uma facção criminosa no km 241 da Via Dutra, na altura do bairro Vista Alegre, em Piraí.

Segundo a PM, agentes em patrulhamento tiveram sua atenção voltada a uma moto vermelha, dando uma ordem de parada ao condutor, que não foi respeitada. Os policiais perseguiram o homem por cerca de 5 km e não conseguiram localizá-lo.

Após a perseguição, moradores alertaram a PM de que o homem havia jogado uma mochila numa área de mata, às margens da rodovia. Buscas foram realizadas, e a mochila foi encontrada. Dentro dela havia 90 trouxinhas de maconha, um papel com um telefone anotado e um DUDA pago, com um CPF no boleto.

Através deste CPF e do reconhecimento por foto, a PM conseguiu identificar o homem, que foi autuado por tráfico de drogas, na delegacia de Piraí. Foto: Polícia Militar