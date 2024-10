O 33º Salão de Humor de Volta Redonda será aberto no próximo dia 25 (sexta-feira), às 9h, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília. A exposição vai reunir cerca de 50 trabalhos, com destaque para os vencedores em cada categoria na edição de 2024. As obras ficarão no espaço, que foi totalmente reformado e reaberto no início de julho passado, até o dia 25 de novembro e podem ser visitadas, diariamente, das 9h às 19h.

Para escolher os vencedores, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que promove o projeto de fomento às artes visuais, montou uma comissão avaliadora formada pelos artistas Amorim, do Rio de Janeiro; Kadu Santos, de São Paulo; e Pedro Dias e Magela, de Volta Redonda. O grupo escolheu os melhores trabalhos de caricatura, charge, cartum, tira (história em quadrinhos) e o vencedor do prêmio “Melhor de Volta Redonda”, voltado para os residentes do município.

A melhor caricatura é de Deyvidson Thiago Lucas de Souza, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; na categoria cartum, ganhou Silvano Rosa Gonçalves de Melo, de Jaboticatubas, Minas Gerais; a charge vencedora é de Anselmo Gimenez Mendo, de São Paulo; a tira campeã é de José Adnael Silva, de Maceió, Alagoas; e o prêmio “Melhor de Volta Redonda” foi para Henrique de Avelar Tavares.

“Mais uma vez o Salão de Humor de Volta Redonda ultrapassou os limites do município e até do estado. Pelos trabalhos premiados, confirmamos que o projeto alcança diversas localidades no país. Isso só fortifica o nosso objetivo, que é fomentar a arte e promover a troca de experiências entre os artistas de todo o Brasil”, falou o secretário de Cultura, Anderson de Souza, reforçando que o Salão de Humor já é tradição e referência em todo o país.

O secretário lembrou ainda que os cartazes de todas as edições também são obras de arte. “Neste ano, a peça é assinada pelo renomado cartunista JAL, que é presidente da Associação de Cartunistas do Brasil”, disse Anderson.

Mostras paralelas vão homenagear Ziraldo e contar a história do Salão de Volta Redonda

Neste ano, a mostra das caricaturas, cartuns, charges e tiras do 33º Salão de Humor de Volta Redonda vai dividir o Zélia Arbex com uma exposição de caricaturas de Ziraldo. As obras foram desenhadas gratuitamente por artistas de diversos lugares do Brasil a convite do cartunista Amorim, que participa como jurado do Salão de Volta Redonda desde as primeiras edições.

Ziraldo Alves Pinto foi cartunista, chargista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador, humorista, advogado e jornalista. O criador de personagens famosos, entre eles o “Menino Maluquinho”, morreu no último mês de abril, aos 91 anos.

“Pela importância do Ziraldo no cenário criativo e artístico do Brasil e do mundo, ele merece todas as homenagens. Achei oportuno exaltar o trabalho dele ao lado de outros talentosos artistas visuais, que fizeram parte do 33º Salão do Humor de Volta Redonda. E todos os artistas que convidei toparam participar dessa homenagem”, contou o secretário Anderson de Souza, que também é artista visual.

Além da homenagem a Ziraldo, o Zélia Arbex também vai ganhar painéis contando a história do Salão de Humor de Volta Redonda, relembrando as edições mais antigas e mostrando o crescimento do projeto nessas mais de três décadas de criação.