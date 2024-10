O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, na quarta-feira (dia 23), a condenação de Edson dos Santos a 26 anos de reclusão pelos crimes de homicídio do turista lituano Adam Zindul e pelo estupro de sua companheira. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri de Paraty, que acatou as provas e detalhes apresentados na denúncia do MPRJ, após quase 11 horas de sessão plenária.

O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2020, na Praia do Sono, em Paraty. Conforme a denúncia, a companheira de Adam estava na varanda do imóvel alugado pelo casal quando foi surpreendida por Edson, armado com uma faca. O réu, com a intenção de violentar sexualmente a mulher, atacou o casal.

Segundo as investigações, Edson amarrou as mãos e os pés de Adam, impedindo sua defesa, e o matou com golpes de faca no pescoço. Após o assassinato, ele violentou sexualmente a companheira de Adam. Para cometer o estupro, Edson também golpeou a mulher, deixando-a inconsciente.

Após recobrar a consciência e pedir socorro, a mulher conseguiu identificar Edson como o jardineiro do condomínio onde o casal estava passando temporada.

