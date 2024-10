O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quinta-feira (24), um cartaz com título – Quem Matou? – para auxiliar no inquérito instaurado pela 90ª DP (Barra Mansa), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, que era conselheiro seccional da OAB/RJ e ocupou o cargo de presidente da subseção da cidade Barra Mansa no Sul Fluminense por quatro mandatos.

O crime aconteceu na última segunda-feira (21), quando a vítima estava em frente à escola onde havia acabado de deixar seu neto, na rua Adolpho Klotz, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo testemunhas, um homem se aproximou dele e efetuou diversos disparos à queima-roupa. A vítima foi atingida por seis tiros, sendo dois no pescoço e quatro no peito.

Imediatamente após os disparos, o atirador fugiu, sendo visto entrando em um veículo branco que o aguardava nas proximidades. A Polícia Militar e equipes de resgate foram acionadas rapidamente. Hércules foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

A 90ª DP assumiu o caso e agentes da distrital buscam informações e câmeras de segurança, a fim de obter informações que possam levar a autoria e motivação do crime.

Assim, a 90ª DP, pede que qualquer informação sobre a identificação e localização do envolvidos na morte do advogado, sejam reportadas imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento: