Resende passa por uma série de mudanças nas lideranças de suas forças de segurança. A 89ª Delegacia de Polícia agora tem um novo titular, o delegado Vicente Maximiliano Rodrigues Barbosa, que assumiu o posto deixado por Michel Floroschk. Este, por sua vez, foi transferido para a 95ª DP em Vassouras. A mudança foi oficializada através do boletim interno da Polícia Civil divulgado na quarta-feira (dia 21).

Outra alteração significativa ocorrerá no comando do 37º Batalhão de Polícia Militar. A partir de segunda-feira (26), a unidade será comandada pela tenente-coronel Sabrina dos Santos Silva, marcando a terceira vez que uma mulher assume o comando do batalhão da região das Agulhas Negras. Sabrina substituirá o coronel Marcelo Brasil, que segue para o 27º BPM em Santa Cruz, no Rio de Janeiro.

As mudanças no comando da delegacia e do batalhão estariam ligadas a um desentendimento entre o delegado Michel Floroschk e o coronel Marcelo Brasil. Fontes próximas indicam que a desavença foi levada ao secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, que decidiu pela substituição imediata de ambos.