Definido os últimos detalhes do Festival Vale do Café, que será realizado entre os dias 19 e 28 de julho, em cidades da região. Nesta edição de 2024 (19ª), haverá grandes novidades. Entre elas está o fato de que serão dois finais de semana de Festival. Outra novidade é a participação de novas Fazendas, entre elas, a Fazenda Floresta em Vassouras, que pertenceu ao Engenheiro Marco Capute, Ex Presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, já falecido.

As novidades apresentadas agradaram os organizadores que estão otimistas com a proximidade do evento. “O Festival Vale do Café já é uma tradição. Sua retomada em 2023 mostrou sua grande força. Tanto que, diante do êxito no ano passado, ficou definido que o evento será ampliado de um para dois finais de semana em julho. Houve também o interesse de mais fazendas participarem.” Disse Wanderson.

A abertura do espaço para a participação dos integrantes do Arranjo Produtivo Local (APL) que poderão comercializar seus produtos artesanias (Café, Queijo e Cachaça) nas fazendas, também agradou. Em Vassouras haverá também um Empório para que os produtores locais possam vender seus produtos. “Para esse ano, o Festival será ainda melhor. Só esses detalhes de ter 02 finais de semas e a possiblidade de podermos comercializar nossos produtos, faz toda diferença para que trabalhará e para quem vem como turista para aproveitar”, comentou um dos Produtores do APL.

Em Pirai, cidade que volta a participar do Festival Vale do Café, haverá uma apresentação especial, no dia 25, na Igreja Matriz de Santana, com Cristina Braga e Ricardo Medeiros no recital “Floresta de Sons”.

Segundo Gustavo Tutuca, o Festival Vale do Café, é um dos principais atrativos turísticos do Estado do Rio, com o apoio da SeturRJ, que ajudam na economia e na geração de renda e empregos.

“Além as muitas opções culturais, artísticas e gastronômicas para os moradores do próprio Vale do Café, o Festival recebe turistas de todo o país, o que movimenta a economia e gera renda e trabalho para a região. Certamente será um grande sucesso” Disse Tutuca.

Cidades participantes: Pirai, Valença, Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Paty do Alferes e Vassouras.

Fazendas participantes: Fazenda Floresta, União, Santa Rosa, Florença, Aliança, Fazenda das Palmas, Vista Alegre, São Luiz da Boa Sorte, São João da Prosperidade e Fazenda Monte Alegre.

FAZENDA FLORESTA

A Fazenda Floresta, em Vassouras no Vale do Café, foi construída no século XX e apresenta todas as características de antigas fazendas da região, quando o Vale do Paraíba foi o maior produtor mundial de café. ​Foi construída por Gilberto Faria, banqueiro, advogado, empresário e político mineiro.

Em segundas núpcias, Gilberto foi casado, por 30 anos, com Inês Maria Neves de Faria, filha do ex-presidente Tancredo Neves. Inês Maria participou diretamente de todos os projetos que envolveram a construção da Fazenda Floresta.

​De arquitetura imponente, a fazenda é cercada por uma linda floresta, com lago e palmeiras que encantam os visitantes. ​Já no século XXI, a Fazenda Floresta, foi adquirida pelo Engenheiro Marco Capute, que escreveu um importante capítulo na história recente da região, ao presidir a Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras.

Com gestão inovadora, Capute foi responsável direto pela recuperação e expansão da Fusve. Na Fazenda, ele viveu os últimos anos de sua vida, deixando ali marcas de sua presença.

É uma fazenda que merece ser visitada, pois traz toda beleza das fazendas históricas do Vale do Café, tão procuradas e admiradas. Sua beleza e história recente mais que justificam conhecê-la.

Programação Fazenda Floresta: Dia 20 de julho, às 15h com visitação até as 16h30. Inclui visita à Sede e ao Centro de Desenvolvimento de Genética Bovina. Lanche das 16h às 17h. Concerto as 17h