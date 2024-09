A oficina teatral “CORPO-ESPAÇO”, conduzida por Dominique Castro, atriz e arte-educadora residente no Rio de Janeiro, chega a Volta Redonda. A prática, que busca promover uma auto-investigação através do movimento consciente e da imaginação, será realizada no GACEMSS nesta sexta-feira (dia 13), das 14h às 18h.

Dominique Castro, formada pela Nova Escola de Atores e licenciada em teatro pela UNIRIO, propõe nesta oficina uma abordagem inovadora, baseada nas ferramentas do método psicofísico de Michael Chekhov. Os participantes terão a oportunidade de explorar o corpo como um espaço de expressão e de resgatar a imaginação como um meio de transformação pessoal e artística.

Aberta a jovens a partir de 16 anos e adultos de todas as idades, a oficina visa atender atores, não-atores, artistas e interessados em desenvolver sua prática teatral e conexão com o corpo e o imaginário. A inscrição é gratuita, mas sujeita à lotação.

O evento faz parte do edital Fazendo Arte RJ da Lei Paulo Gustavo e será realizado em oito cidades do estado do Rio de Janeiro. Para garantir sua vaga, acesse o formulário de inscrição aqui.

Detalhes do Projeto:

Ministrante: Dominique Castro

Dominique Castro Orientadora Pedagógica: Beatriz Freitas

Beatriz Freitas Produtor Executivo: Davi Porto

Davi Porto Diretora de Produção: Dominique Castro

Dominique Castro Coprodução: Agere Produções e Blabonga Produções Artísticas

Este projeto conta com o apoio da Agere Produções e é patrocinado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

Foto: Divulgação