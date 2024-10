O Volta Redonda está classificado para a semifinal da Copa Rio. Nesta quarta-feira (dia 9), o Esquadrão de Aço venceu o Serrano por 2 a 1, após o empate em 1 a 1 na ida, e avançou na competição mata-mata estadual.

A equipe comandada pelo treinador Rogério Corrêa e seu auxiliar Diogo Siston abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, com o atacante Bruno Santos, de cabeça, após cruzamento de Emerson Júnior. Aos 37 minutos, Bruno Santos aproveitou a sobra na área e fez o segundo. Nos minutos finais, o Serrano diminuiu o marcador, 2 a 1.

Agora, o Volta Redonda enfrentará o Maricá na semifinal da Copa Rio. As datas ainda serão definidas pela FERJ.

O Volta Redonda retoma suas atenções para a final da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado (dia 12), o Esquadrão de Aço recebe o Athletic-MG, às 17h30, no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da final da competição nacional.

Foto: Divulgação/Daniel Silva