Os cantores Rodrigo Gavi e Airton Reis, dois nomes em ascensão no cenário musical do Sul Fluminense, estão se preparando para um evento especial que celebrará marcos significativos em suas carreiras. Rodrigo, que está comemorando 12 anos de carreira solo no sertanejo, e Airton, com 8 anos de trajetória, se juntarão para um show em conjunto em setembro. Este evento promete emocionar o público com uma combinação única dos estilos autênticos de cada artista. Detalhes sobre o local e a data serão anunciados em breve nas redes sociais de Gavi e Airton.

Rodrigo Gavi reflete sobre sua jornada: “Minha trajetória tem raízes humildes, cresci na roça lidando com vacas, bois e cavalos. Essa experiência despertou minha paixão pela música sertaneja. Com o tempo, refinei meu talento e ganhei reconhecimento no cenário musical. Minhas músicas são um reflexo das vivências do campo e das emoções que essas experiências me proporcionaram.” Ele acrescenta: “Cada desafio foi uma lição que me moldou como artista. Agradeço por poder compartilhar a autenticidade da música sertaneja e levar minha arte a diversas regiões do país.”

Por sua vez, Airton Reis, que encontrou inspiração em ícones como Milionário & José Rico e Henrique & Juliano, destaca: “Além dessas influências, Zezé di Camargo & Luciano também foram fundamentais para o meu estilo.” Ele recorda: “Comecei a tocar violão aos 12 anos, incentivado pela minha família de músicos, e lancei meu primeiro single em 2018.” Airton explica que suas composições, como Turma do Salão, Volta Amor e Coração Bruto, exploram temas de romance e cotidiano, transmitindo profundas emoções e reflexões sobre a vida.

Após o show em conjunto, ambos os artistas continuarão com suas carreiras solo, com uma série de apresentações previstas por todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo o melhor da música sertaneja a seus fãs.

Foto: Divulgação