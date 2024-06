Por Rafael de Paula

Portugal, um país de história rica, paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, tem se tornado um dos destinos turísticos mais procurados do mundo e principalmente pelos brasileiros. Diversos fatores contribuem para essa preferência, entre eles a facilidade do idioma, a familiaridade com a gastronomia e a enocultura, bem como a herança cultural compartilhada.

A língua portuguesa é, sem dúvida, um dos principais atrativos. Viajar para um país onde o idioma não é uma barreira facilita a comunicação, proporcionando uma experiência mais confortável e enriquecedora. Para muitos brasileiros, isso significa poder explorar as maravilhas de Portugal com mais autonomia e confiança, seja nas grandes cidades como Lisboa e Porto, ou em vilarejos pitorescos espalhados pelo interior.

A gastronomia é outro fator de grande apelo. A culinária portuguesa, com seus sabores autênticos e ingredientes frescos, é amplamente apreciada no Brasil. Pratos tradicionais como o bacalhau, o cozido à portuguesa e os doces conventuais, como os pastéis de nata, evocam um sentido de familiaridade e nostalgia. Além disso, a cena gastronômica portuguesa tem se modernizado, com chefs renomados e restaurantes estrelados ganhando destaque internacional, o que atrai ainda mais os turistas em busca de experiências culinárias inesquecíveis.

Complementando a gastronomia, o enoturismo é um ponto forte que atrai os brasileiros. Portugal é famoso pela qualidade e diversidade dos seus vinhos, desde os vinhos do Porto até os vinhos verdes e os robustos tintos do Douro. As vinícolas, muitas das quais oferecem visitas e degustações, permitem aos turistas mergulhar na história e nos processos de produção vinícola, proporcionando uma experiência sensorial completa.

Além dessas vantagens específicas, Portugal oferece uma diversidade de paisagens e atividades que capturam a imaginação dos visitantes. As praias ensolaradas do Algarve, os castelos medievais de Sintra, as ruelas históricas de Alfama e as ondas gigantes de Nazaré são apenas algumas das atrações que fazem do país um destino versátil e encantador. A herança cultural, refletida em monumentos históricos, museus e festivais, reforça a conexão histórica e emocional que muitos brasileiros sentem ao visitar Portugal.

A proximidade cultural e histórica entre Brasil e Portugal também desempenha um papel significativo na escolha do destino. Os laços históricos que unem os dois países criam um senso de familiaridade que torna a viagem ainda mais atraente. Os brasileiros encontram em Portugal uma mistura de novo e familiar, um local onde podem explorar novas aventuras sem se sentirem totalmente afastados de suas raízes.

Em termos de infraestrutura, Portugal tem investido constantemente em melhorar a experiência turística. Os transportes públicos eficientes, a ampla oferta de hospedagens para todos os gostos e bolsos, e a hospitalidade calorosa dos portugueses contribuem para uma viagem tranquila e agradável. Eventos culturais, festivais de música e arte, e mercados locais adicionam uma camada extra de interesse, proporcionando aos visitantes uma imersão completa na vida portuguesa.

Em resumo, a facilidade do idioma, a familiaridade com a gastronomia e enoturismo, juntamente com a rica herança cultural e a hospitalidade, fazem de Portugal um destino irresistível para os turistas brasileiros. Cada viagem a Portugal é uma oportunidade de redescobrir a história compartilhada, saborear pratos e vinhos excepcionais, e criar memórias duradouras em um cenário de rara beleza e charme.

Rafael de Paula é correspondente internacional e mora em Portugal há 6 anos