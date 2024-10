A programação do Sesc na 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty – Flip tem um olhar especial para o público infantil e infanto-juvenil, como forma de incentivar o habito da leitura desde as primeiras idades. E neste sábado, Dia das Crianças, não vão faltar atividades para a garotada e toda a família curtirem o universo da literatura nos espaços do Sesc em Paraty.

No sábado, o dia começa com a apresentação do Palhaço Xuxu, no Sesc Santa Rita, às 10h30. Interpretado pelo ator e diretor Luis Carlos Vasconcelos, o personagem brinca com a simplicidade do cotidiano e a delicadeza das emoções humanas, envolvendo crianças e adultos em um espetáculo divertido e comovente.

Às 15h, também no Sesc Santa Rita, o público poderá assistir o Maratona de Histórias, apresentação de contos de diferentes tradições do Brasil e do mundo por meio da conexão entre imaginação, história e arte. O Costurando Histórias, grupo de contadores que utilizam tapetes tridimensionais como cenários interativos para envolver o público, se apresenta às 18h, no mesmo local.

O dia também será de muitas atividades no BiblioSesc. A unidade móvel de biblioteca estacionada no Areal do Pontal apresenta, às 11h, Histórias Brincantes (Sons ao pé do ouvido), com a Cia. Trilhos. A contação de histórias usa atividades sensoriais para abordar os saberes ancestrais. Resgatando as memórias da infância, o público mergulha nos segredos de cada ouvinte. Um “telefonezinho” vai trabalhar a percepção da linguagem oral literária, por meio do som e da contação de histórias.

Turma da Monica

Ainda dentro do mundo infanto-juvenil, o Sesc promoveu o lançamento da revista em quadrinhos da Turma da Monica intitulada “O que aconteceu no Limoeiro?”, no Sesc Santa Rita, nesta sexta (dia 11).

Na publicação, os personagens da Turma da Mônica se deparam com o campinho do bairro, onde crianças se reuniam para brincar, esvaziado – todas estão em casa interagindo com dispositivos eletrônicos. A partir desse cenário, o enredo joga luz sobre os malefícios do uso demasiado de telas e os benefícios das brincadeiras e interações presenciais.

A revista é resultado de uma parceria do Sesc no Rio de Janeiro com o Instituto Maurício de Souza. A publicação será usada nas ações de educação em saúde da instituição

A programação completa está disponível em www.sesc.com.br/sescnaflip.