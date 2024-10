O Volta Redonda deu um passo importante rumo ao título da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado (dia 12), o Esquadrão de Aço venceu o Athletic por 1 a 0, com um gol marcado por Heliardo no segundo tempo. A vitória contou com o apoio de 7.840 torcedores presentes nas arquibancadas, que empurraram o time em busca de um resultado positivo.

O confronto foi o primeiro jogo da final, e o Voltaço agora leva a vantagem para o duelo de volta, que será realizado no próximo sábado (dia 19), às 17h30, em São João del Rei, Minas Gerais. Caso consiga segurar o resultado ou ampliar a vantagem, o Volta Redonda poderá levantar a taça e se tornar o quarto clube do estado do Rio de Janeiro a conquistar o título da Série C. Antes dele, Olaria, Fluminense e Macaé já ergueram o troféu.

Com o resultado, o time comandado por Rogério Corrêa tem a oportunidade de entrar para a história e coroar a campanha na competição com o título inédito. A expectativa agora se volta para o jogo decisivo, onde o Voltaço tentará confirmar o sonho da conquista nacional.

Foto: Divulgação/Raphael Torres (VRFC)