As cidades de Volta Redonda e Barra Mansa ainda enfrentam problemas de abastecimento de água devido à forte chuva que atingiu a região na quinta-feira (dia 24). Em Volta Redonda, a chuva causou a paralisação da Estação de Tratamento de Água (ETA) principal até às 24 horas, o que deixou o município sem fornecimento de água durante todo esse período. A prefeitura informou que as bombas dos bairros foram religadas às 3h de hoje, exceto a do bairro Bela Vista, onde ainda há problemas técnicos. Os reservatórios estão completamente vazios e a recuperação do sistema será feita gradualmente ao longo do dia.

Em Barra Mansa, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) comunicou que a queda de energia afetou a ETA Belmonte, localizada em Volta Redonda e responsável pelo abastecimento da cidade vizinha. A interrupção impactou o fornecimento em toda Barra Mansa, incluindo a Região Leste. Além disso, a ETA Colônia, que abastece parte do município, também ficou sem energia, paralisando o abastecimento em parte do bairro. O serviço de distribuição foi retomado na ETA Belmonte à meia-noite e meia e, na ETA Colônia, às 6h30. A autarquia acompanha as ações da concessionária Light para restabelecer a energia.

As autoridades de ambas as cidades orientam os moradores a economizarem água, pois a recuperação do sistema será gradual. Atualizações serão divulgadas.