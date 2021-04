Uma mulher de 45 anos, foi assaltada na noite desta segunda-feira (dia 19), no bairro Monte D’Ouro, em Valença, e se jogou de seu próprio carro, um Renault Duster, para não ser morta. Os bandidos, de 31 e 28 anos, fugiram com o Duster, mas foram presos em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a mulher reconheceu os criminosos ao comparecer a delegacia e afirmou que foi rendida pela dupla. De acordo com ela, ela foi ameaçada com uma arma, entregue pelo homem mais velho ao outro. Ele chegou a ordenar que o comparsa matasse a mulher, que pulou do carro quando o suspeito que dirigia reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas.

A PM foi notificada do crime e conseguiu localizar o Duster, que estava na Rodovia Lúcio Meira, a caminho de Três Rios. Os agentes montaram um cerco e, com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, interceptaram o veículo já no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul. A arma usada no assalto, um revólver calibre 32, foi encontrada pelos agentes após os criminosos a jogarem pela janela. Ela estava municiada com cinco balas.

O carro, juntamente com outros pertences da vítima, foram recuperados e devolvidos à vítima pela PM. Foto: PM