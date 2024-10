A Prefeitura de Volta Redonda abriu inscrições, até o dia 4 de novembro, para processo seletivo que visa a contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais necessários para implantação do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, no município. As oportunidades serão para funções de supervisor e visitador.

São 20 vagas para a função de visitador, que requer Ensino Médio completo, e tem salário mensal de R$ 1.700. Para o cargo de supervisor (duas vagas), o salário é de R$ 2 mil – sendo necessário que o candidato tenha nível superior completo.

A remuneração prevista será acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00; gratificação social de R$ 200,00; gratificação de nível superior de 15% para supervisor; gratificação de nível superior de 7,5% para visitador e demais gratificações previstas em lei.

O processo seletivo simplificado será realizado através de avaliação curricular, com prova de títulos e experiência profissional e terá caráter classificatório; porém, será eliminado o candidato que não apresentar o currículo, a documentação obrigatória e títulos e/ou experiências previstas no edital.

Atribuições

Dentre as atribuições para o cargo de supervisor estão: viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e unidades básicas de Saúde, sempre que possível; articular os encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas identificadas nas visitas domiciliares; acompanhar, quando necessário, os visitadores na realização das visitas domiciliares às famílias; entre outras.

Para visitador, estão atribuídas funções como: observar os protocolos de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; registrar as visitas domiciliares; identificar demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede (como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social), discutindo-as com o superior, visando à sua efetivação; realizar a caracterização da família, por meio de formulário específico, etc.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) fará a supervisão e coordenação da implantação do programa em Volta Redonda.

“O intuito do Criança Feliz é promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, levando em conta a família dela e o contexto social no qual ela vive”, ressaltou a secretária municipal de Assistência Social, Rosana Marques.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas pela internet até as 16h do dia 4 de novembro, por meio do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico, onde também está disponível o edital da seleção. O candidato deverá preencher a ficha eletrônica de inscrição, confirmar os dados cadastrados, enviar pela internet, a fim de confirmar sua inscrição e retirar o comprovante.

De posse do comprovante de inscrição, o candidato deverá entregar na Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) – Rua 154, n.º 783, bairro Laranjal –, das 9h às 16h, no dia 4/11 ou 5/11, o Curriculum Vitae, acompanhado da documentação exigida para a Prova de Títulos (disponível no edital). A inscrição só será efetivada após a entrega dos documentos para a avaliação da prova de títulos e experiência profissional.

No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na sede da Subprefeitura do Retiro (Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro).

O programa

O Programa Criança Feliz, da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, é uma ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos, meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco Legal da Primeira Infância, que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.