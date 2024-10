Nesta terça-feira (dia 22), a Receita Federal apreendeu duas encomendas postais suspeitas em uma empresa de logística no Rio de Janeiro, uma delas contendo 500 g de haxixe que seria entregue em Volta Redonda. O entorpecente estava disfarçado em um kit doméstico com balde e vassoura, vindo da cidade de Palhoça, em Santa Catarina.

Além disso, outra remessa apreendida incluía aproximadamente 20 kg de agulhas importadas, sem a devida nota fiscal, o que também motivou a retenção da carga.

O valor total das apreensões é estimado em R$ 55 mil. As operações são fruto do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, que atua na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), contando com o apoio dos cães de faro Dax e Abby.

Foto: Divulgação