Dando sequência à força-tarefa para tirar das ruas de Volta Redonda veículos clonados, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) apreendeu nesse fim de semana mais um carro e uma moto suspeitos de adulteração. A operação conta com o uso de câmeras de leitura de placas veiculares e foi iniciada a partir de reclamações de condutores e do cruzamento de dados com sistemas de segurança de outros municípios.

O primeiro veículo foi localizado no fim da manhã de sábado (19), quando agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública foram avisados via aplicativo, de que um HB20 prata que passava pela Rua 16, na Vila Santa Cecília, poderia ser um carro clonado. Durante a abordagem foi constatado que o número do motor não conduzia com a inscrição do chassi. O condutor foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado e o veículo ficou apreendido para perícia técnica.

À noite, agentes em patrulhamento também foram avisados via aplicativo de que uma motocicleta que transitava pelo bairro Santo Agostinho tinha a suspeita de ser um clone. A abordagem foi feita e o veículo também foi apreendido e levado à 93ª DP para a realização de uma perícia técnica.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Coronel Henrique, explicou que já são mais de 150 veículos incluídos no sistema de monitoramento da Semop e que o objetivo é responsabilizar criminalmente os responsáveis, além de também proteger aquele que tem seu carro regular.

“Temos recebido reclamações de condutores que estão recebendo multas em locais que alegam que nunca estiveram. Então queremos responsabilizar o criminoso, mas sobretudo proteger as vítimas que podem sofrer consequências como multas, responder por um crime que não cometeu”, disse Coronel Henrique.

O secretário valorizou também o investimento realizado pelo Poder Público Municipal em tecnologia e em softwares de ponta, que vêm auxiliando na identificação dos veículos sob suspeita de clone.

“Se não fosse pela tecnologia empregada, dificilmente esses casos de clones que temos identificado seriam descobertos. Criamos uma lista com veículos sob suspeita de clonagem a partir de reclamações de condutores e do cruzamento de dados com sistemas de segurança de outros municípios. Isso gera uma integração, possibilitando flagrar veículos com a mesma placa circulando no mesmo dia nas duas cidades, em um curto espaço de tempo”, explicou Coronel Henrique, reforçando a importância de se checar a procedência dos veículos junto aos órgãos de trânsito quando for comprá-los.

“Em caso de clones, o comprador acaba perdendo o veículo, fica com o prejuízo e ainda corre o risco de responsabilização penal. Por isso, busque checar a procedência do veículo junto aos órgãos competentes antes de fechar qualquer negócio”, concluiu.

Foto: Divulgação/Semop