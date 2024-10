Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (dia 15) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na altura do km 278, no bairro Cotiara. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve um congestionamento de aproximadamente 2 km na pista sentido São Paulo.

Os PRFs orientaram que o motorista envolvido preenchesse a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet, um procedimento comum em casos sem feridos. O tombamento ocorreu no início da manhã, impactando o tráfego local até que a pista fosse liberada.

Vale destacar que a Dutra é uma das principais vias de ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo e acidentes como este geram transtornos para os motoristas, especialmente em horários de pico.

Foto: Divulgação/PRF