A prova do concurso público da Câmara Municipal de Barra Mansa foi adiada para o dia 01 de dezembro. Inicialmente, a prova aconteceria no dia 24 de novembro, entretanto, em razão da realização do Enade nessa data, a banca solicitou o adiamento da prova em uma semana. Por causa dessa mudança, o período para realização das inscrições também foi prorrogado, e se encerra no dia 07 de novembro. Antes da mudança, a inscrição seria até o dia 23 de outubro.

Apesar da mudança da data da prova, a previsão do resultado final do concurso não foi alterada. De acordo com o cronograma, no dia 27 de dezembro o resultado final da prova será publicado, após passado o período de recursos. A inscrição para o concurso pode ser realizada no site da banca organizadora, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, https://www.nossorumo.org.br/. A taxa de inscrição é de R$69,00, para os cargos de ensino médio e médio-técnico, e R$93,00, para os cargos de ensino superior.

O objetivo principal do concurso da Câmara Municipal de Barra Mansa é atender suas demandas quanto a profissionais preparados, com ensino médio ou superior completos. A novidade deste concurso é a criação de três novos cargos, estruturados para alcançar essas necessidades administrativas da câmara: auxiliar de comunicação e mídias sociais, com a exigência de nível médio-técnico; analista administrativo, que podem concorrer formandos de qualquer curso de nível superior, e analista contábil-financeiro, em que é exigido a conclusão do curso de Ciências Contábeis, com registro no órgão profissional competente. Para cada um desses cargos, há a oferta de uma vaga, em ampla concorrência.

Além desses cargos, há duas vagas de ampla concorrência e uma vaga reservada a candidatos negros para o carro de auxiliar administrativo. Para concorrer a esse cargo, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. O concurso prevê, ainda, a criação de cadastro de reserva para os cargos de: analista de recursos humanos, assessor de imprensa, contador, oficial de patrimônio, oficial legislativo, procurador e supervisor de tesouraria.

Todas as provas terão 40 questões, dividas em conteúdos específicos para cada cargo. Nas provas de todos os cargos haverá questões sobre a Lei Orgânica de Barra Mansa e o Regimento Interno da Câmara de Barra Mansa, que podem ser adquiridos pelo site da câmara [http://www.barramansa..rj.leg.br]www.barramansa..rj.leg.br, na seção de legislação municipal.