Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam, no sábado (dia 2), um homem pelo crime de homicídio. Ele foi capturado no bairro de Governador Portela, após levantamento de informações obtidas pelo Núcleo de Inteligência da distrital.

De acordo com as investigações, o acusado está envolvido na morte de Cristiano de Souza, que foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo no dia 15 de novembro. Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão temporária.